В Павловском Посаде поздравили с Днём Победы участника Венгерских событий

08 мая 2026, 15:53

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Павловском Посаде участника Венгерских событий Николая Дмитриевича Кондратьева поздравили с наступающим Днём Победы. Ему вручили подарки и поздравительные адреса от руководства региона и округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Кондратьева навестил замглавы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов. От имени губернатора Московской области Андрея Воробьёва и главы муниципалитета Дениса Семёнова он выразил Николаю Дмитриевичу глубокую признательность и вручил подарки.

«Биография Кондратьева тесно связана с защитой интересов Отечества. Он был призван в 1956 году и в октябре того же года стал участником Венгерских событий, проявив самоотверженность и мужество. После службы много лет работал на Старопавловской фабрике. 50 лет Николай Кондратьев прожил вместе с супругой Анастасией Константиновной, которая долгие годы работала старшей медсестрой», – рассказали в администрации.