В Павловском Посаде возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату

07 мая 2026, 13:14

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Цветы и венки возложили к памятнику Неизвестному солдату в Павловском Посаде в четверг, 7 мая — в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Участие в церемонии принял первый замглавы округа Сергей Балашов, члены муниципального Совета депутатов, представители ветеранских организаций и духовенства, а также студенты, школьники и неравнодушные местные жители.





«Сегодня мы склоняем головы перед Вечным огнем — перед теми, кто не спал ночей в окопах, кто закрывал амбразуры грудью, кто вставал к станку, едва держась на ногах от усталости. Цветы, которые мы возлагаем, — не просто дань традиции. Это наша боль, наша гордость и наша клятва сохранить правду о той войне», — сказал Сергей Балашов.