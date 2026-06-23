В Павловском Посаде провели акцию «Свеча Памяти»
Акция «Свеча Памяти» состоялась 22 июня — в День памяти и скорби — у памятника павшим воинам в микрорайоне Филимоново Павловского Посада. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В акции приняли участие как местные жители, так и гости муниципалитета.
«Люди зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятнику», — говорится в сообщении.Акция «Свеча Памяти» является международной. Мемориальные мероприятия состоялись не только по всей России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, с 10 июня проводится онлайн-акция, в рамках которой каждый может зажечь виртуальную свечу и сделать пожертвование в поддержку ветеранов. Акция проходит на сайте деньпамяти.рф.