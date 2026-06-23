В Павловском Посаде провели акцию «Свеча Памяти»

23 июня 2026, 11:02

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Акция «Свеча Памяти» состоялась 22 июня — в День памяти и скорби — у памятника павшим воинам в микрорайоне Филимоново Павловского Посада. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В акции приняли участие как местные жители, так и гости муниципалитета.





«Люди зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятнику», — говорится в сообщении.