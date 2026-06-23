Наро-Фоминск принял II Международный фестиваль породнённых городов

23 июня 2026, 10:02

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Гала-концерт II Международного фестиваля породнённых городов «Любимый город может спать спокойно» состоялся во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





В этом году фестиваль посвятили 85-летию подвига защитников Брестской крепости, участников обороны Москвы и курсантов Бобруйского военно-тракторного училища, а также 100-летию Наро-Фоминска. В программу фестиваля вошли круглые столы, выставки, мастер-классы и исполнительский конкурс.





«На гала-концерте зрителям представили лучшие номера: на сцену вышли лауреаты конкурса и члены жюри, в числе которых заслуженный артист России, композитор Александр Покидченко, Виктор Леонидов, актёр Денис Давыдов», — говорится в сообщении.