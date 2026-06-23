Наро-Фоминск принял II Международный фестиваль породнённых городов
Гала-концерт II Международного фестиваля породнённых городов «Любимый город может спать спокойно» состоялся во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
В этом году фестиваль посвятили 85-летию подвига защитников Брестской крепости, участников обороны Москвы и курсантов Бобруйского военно-тракторного училища, а также 100-летию Наро-Фоминска. В программу фестиваля вошли круглые столы, выставки, мастер-классы и исполнительский конкурс.
«На гала-концерте зрителям представили лучшие номера: на сцену вышли лауреаты конкурса и члены жюри, в числе которых заслуженный артист России, композитор Александр Покидченко, Виктор Леонидов, актёр Денис Давыдов», — говорится в сообщении.Гран-при конкурса получил житель Ступина Иван Калачёв. Приз ему вручил председатель жюри Никита Высоцкий.
В будущем году фестиваль будет проходить в Можайске.