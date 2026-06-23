В Павловском Посаде за неделю починили более 40 элементов детских площадок

23 июня 2026, 10:31

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Более 40 элементов детских игровых площадок отремонтировали в Павлово-Посадском округе на минувшей неделе. Эти и другие работы временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов обсудил на еженедельном совещании с представителями профильных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Ремонтом детских площадок занимаются сотрудники МБУ «Благоустройство».





«За неделю они починили там 41 элемент. Кроме того, в округе заменили 20 уличных светильников. Продолжается ликвидация аварийных деревьев и окашивание территорий», — говорится в сообщении.