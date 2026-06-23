В Павловском Посаде за неделю починили более 40 элементов детских площадок
Более 40 элементов детских игровых площадок отремонтировали в Павлово-Посадском округе на минувшей неделе. Эти и другие работы временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов обсудил на еженедельном совещании с представителями профильных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Ремонтом детских площадок занимаются сотрудники МБУ «Благоустройство».
«За неделю они починили там 41 элемент. Кроме того, в округе заменили 20 уличных светильников. Продолжается ликвидация аварийных деревьев и окашивание территорий», — говорится в сообщении.Представителям компании «Мособлэнерго» руководство округа поставило задачу убрать с трансформаторных подстанций вандальные рисунки и скосить траву рядом с ними, а ответственным за благоустройство после проведения раскопок в центре города — оперативно приступить к решению этого вопроса, в противном случае администрация подаст заявление в прокуратуру.