В Павловском Посаде проверили ход ремонта стадиона и благоустройства парка
Ход капитального ремонта стадиона «Филимоновский» и благоустройства парка имени А. С. Потапова в Павловском Посаде проверил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ситуация со стадионом заметно улучшилась после смены подрядчика. Сейчас там вяжут армокаркас для свай, занимаются обратной засыпкой футбольного поля песком и монтируют крытую спортплощадку — будущую всепогодную арену.
«Ремонт планируется завершить в будущем году», — отмечается в сообщении.А в парке имени А. С. Потапова, организованном на месте снесённого дома культуры, продолжается озеленение, ведётся установка игровых элементов на детской площадке, шезлонгов для отдыха у воды и подготовка к финишному асфальтированию парковки.