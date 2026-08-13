В Павловском Посаде проверили ход ремонта стадиона и благоустройства парка

13 августа 2026, 11:06

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ход капитального ремонта стадиона «Филимоновский» и благоустройства парка имени А. С. Потапова в Павловском Посаде проверил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ситуация со стадионом заметно улучшилась после смены подрядчика. Сейчас там вяжут армокаркас для свай, занимаются обратной засыпкой футбольного поля песком и монтируют крытую спортплощадку — будущую всепогодную арену.





«Ремонт планируется завершить в будущем году», — отмечается в сообщении.