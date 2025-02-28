В Павловском Посаде реализуют 20 инвестпроектов почти на 15 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Павлово-Посадском городском округе до 2027 года создадут ещё 1,8 тыс. рабочих мест. Об этом глава муниципалитета Денис Семёнов рассказал во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Вы возглавляете Павлово-Посадский городской округ и как местный житель знаете всё, что происходит. Важно, что активно встречаетесь с людьми, поэтому и уровень доверия, взаимопонимания очень заметный. Расскажите, как обстоят дела по основным направлениям, что беспокоит жителей, где нужна наша поддержка, помощь, и особое внимание», – обратился к главе губернатор.Как рассказал Семёнов, сейчас в округе реализуется 20 инвестпроектов с суммарным объёмом инвестиций 14,8 млрд рублей. Это позволит создать более 1,8 тыс. рабочих мест.
«У нас за прошлый год было создано около 2,3 тыс. рабочих мест. Сейчас на сопровождении находятся 20 инвестиционных проектов. До конца 2027-го мы создадим ещё 1,8 тыс. рабочих мест. В основной капитал планируется вложить около 15 млрд рублей», – сказал глава городского округа.Он также рассказал, что в этом году компания «ЭКОлаб» запускает в муниципалитете комплекс по производству специальных питательных сред для медучреждений. В проект уже инвестировано 370 млн рублей, будет создано 75 рабочих мест. Объём инвестиций производства замороженных продуктов ПЗП «ЭЛИКА» превышает 2,5 млрд рублей, там создадут 300 рабочих мест.
Кроме того, ИТЦ «Электрогорск» начинает строить в округе многофункциональный складской комплекс. Его создание предусматривает 2 млрд рублей инвестиций и 100 новых рабочих мест.
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