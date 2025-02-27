В Орехово-Зуевском округе построят и обновят 15 котельных и 2 км теплосетей

Фото: пресс-служба правительства МО
Пятнадцать котельных планируется модернизировать и построить в Орехово-Зуевском городском округе в текущем году, в программе также обновление участков систем водоснабжения и водоотведения. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава округа Руслан Загловацкий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Орехово-Зуевском округе в последние годы мы реализуем заметные программы, связанные и с благоустройством, и с системой ЖКХ. Давайте обсудим, чем ещё можем помочь, какие темы наиболее актуальны для жителей», — сказал Андрей Воробьёв.Руслан Загловацкий сообщил, что большую часть работ по модернизации систем теплоснабжения в Орехово-Зуеве проведут в период с июня по октябрь.
«Задача на 2025 год — запустить шесть блочно-модульных котельных. Причём одна из них имеет особо важное значение. Речь о микрорайоне ЛиАЗ в городе Ликино-Дулёво, где квартиры почти 15 тысяч жителей питает единственная котельная – от завода. Пробный запуск новой котельной запланирован на апрель», — отметил Руслан Загловацкий.Согласно годовой программе, в Ликино-Дулёве запустят две новые котельные, а также по одной в посёлках Верея и Мисцево, а также в деревне Запутное и селе Хотеичи. Кроме того, будет модернизировано девять уже имеющихся котельных и реконструировано более двух километров теплотрасс.
Ведётся также работа по ремонту коллекторов. В этом году обновят объекты в Дрезне и Куровском, а в 2026 — в городе Орехово-Зуево и в Ликино Дулёве. На этот и будущий год запланирован и капремонт водозаборных узлов в Куровском и Верее, а также скважин в Новом Снопке, Верее и Крольчатнике.
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Лев Каштанов