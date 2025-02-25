В Химках заложили первый камень новой футбольной базы ЦСКА

В Подмосковье в этом году в первый класс пойдут более 105 тысяч детей

Фото: пресс-служба Минобразования МО Более 105 тысяч первоклассников придут в школы Московской области 1 сентября 2025 года, упрошенная запись для дошколят стартовала в регионе 1 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. «В 2025 году за парты впервые сядут свыше 105 тысяч детей. Мы упростили перевод в начальную школу для воспитанников образовательных комплексов. Теперь достаточно просто написать заявление на перевод и отдать его воспитателю», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. В министерстве дополнили, что если зачисление в первый класс планируется не в воспитательно-образовательный комплекс, а в другую школу, родители должны подать соответствующее заявление через областной портал госуслуг. Записаться в школу по месту жительства можно будет с 1 апреля по 30 июня. Запись в другие школы будет открыта с 6 июля.



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В Люберцах В министерстве дополнили, что если зачисление в первый класс планируется не в воспитательно-образовательный комплекс, а в другую школу, родители должны подать соответствующее заявление через областной портал госуслуг. Записаться в школу по месту жительства можно будет с 1 апреля по 30 июня. Запись в другие школы будет открыта с 6 июля.Строительная готовность школы на 1675 мест в Ленинском округе приблизилась к 70%В Орехово- Зуевском техникуме начались отделочные работыВ Люберцах построят воспитательно-образовательный комплекс на 620 мест Лев Каштанов Следите за нашими новостями

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