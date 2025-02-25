В Химках заложили первый камень новой футбольной базы ЦСКА

Андрей Воробьёв (второй справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В Химках построят новую футбольную базу ЦСКА. Первый камень в её основание заложили в деревне Мышецкое на озере Круглом.
В церемонии участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, руководство армейского клуба во главе с президентом Евгением Гинером и гендиректором Романом Бабаевым, главный тренер красно-синих Марко Николич, директор академии ПФК ЦСКА Олег Корнаухов, а также легенды команды Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев.
Помимо этого, были приглашены воспитанники московского областного спортивного училища №5 «Мастер-Сатурн» и академии ПФК ЦСКА.
Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Построить учебно-тренировочный комплекс планируют к концу 2028 года. Он будет включать жилой корпус на 160 мест с медицинским центром и разминочным залом. На базе предусмотрено четыре футбольных поля с подогревом, одно – с искусственным покрытием и трибуной на 500 зрителей. На территории возведут котельную, трансформаторную подстанцию и ВЗУ.
На базе одновременно смогут заниматься основная и молодёжная команды, ребята из академии ЦСКА. Помимо этого, у юных подмосковных футболистов будет возможность тренироваться, а у тренеров региона – стажироваться. Армейцы сотрудничают со спортшколами из Наро-Фоминска, Домодедова, Одинцова, Балашихи и Ногинска.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В профессиональных и молодёжных лигах выступает 21 команда из Московской области. При поддержке губернатора уже шесть лет в Подмосковье проходит Кубок капитана ПФК ЦСКА и одного из лучших вратарей в истории отечественного футбола Игоря Акинфеева.
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Помимо этого, были приглашены воспитанники московского областного спортивного училища №5 «Мастер-Сатурн» и академии ПФК ЦСКА.
Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
«В Подмосковье огромный запрос на спорт, и мы рады будем построить современный комплекс, сердцем и душой которого станет ЦСКА. Двери здесь будут открыты для всех детей. Прекрасная инфраструктура не должна простаивать, поэтому всё, что мы построим и оснастим, должно быть доступно для наших жителей. Постараемся оперативно и качественно сдать этот объект», – сказал губернатор.Он выразил уверенность в том, что спортсмены, посетившие церемонию, будут постоянно приезжать на базу общаться с молодыми футболистами, рассказывать им о профессиональном спорте. Воробьёв поблагодарил Орешкина, который выступал вдохновителем проекта, и всех, кто приехал на церемонию.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Построить учебно-тренировочный комплекс планируют к концу 2028 года. Он будет включать жилой корпус на 160 мест с медицинским центром и разминочным залом. На базе предусмотрено четыре футбольных поля с подогревом, одно – с искусственным покрытием и трибуной на 500 зрителей. На территории возведут котельную, трансформаторную подстанцию и ВЗУ.
«У ЦСКА очень хороший стадион. Хочется сказать за это спасибо Евгению Ленноровичу Гинеру, Сергею Борисовичу Иванову. Мы все понимаем, что без поддержки президента этот проект не был бы реализован. Сейчас мы закладываем камень в строительство новой базы, которая будет соответствовать всем требованиям профессионального футбольного клуба. Большую благодарность за поддержку выражаем Андрею Юрьевичу Воробьёву. Правительство Московской области играет ключевую роль в реализации проекта», – сказал Орешкин.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На базе одновременно смогут заниматься основная и молодёжная команды, ребята из академии ЦСКА. Помимо этого, у юных подмосковных футболистов будет возможность тренироваться, а у тренеров региона – стажироваться. Армейцы сотрудничают со спортшколами из Наро-Фоминска, Домодедова, Одинцова, Балашихи и Ногинска.
«Огромная благодарность Московской области за то, что здесь будет второй дом ЦСКА. Думаю, огромная часть жителей Подмосковья станет болельщиками команды. Это прекрасное место будет настоящим домом клуба, где футболисты станут проводить большую часть времени», – отметил Гинер.Новая база ЦСКА заменит ныне существующую, расположенную в посёлке Ватутинки. Футболистам станет ближе добираться до «ВЭБ-Арены», где они проводят домашние матчи.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Поздравляю всех, кто придумал этот прекрасный проект и участвует в нём. Передаю всем большой привет и благодарность от футболистов основной команды. Такая современная база – то, чего не хватает, что нужно для дальнейшего развития клуба и команды. Также это пойдёт на пользу парням из академии. Дай бог, кто-то из них вырастет в профессионалов высочайшего уровня, как Дзагоев и Акинфеев. Желаю всем строителям быстрой и качественной работы, чтобы футболисты начали тренироваться здесь как можно раньше», – сказал Николич.Футбол – самый популярный вид спорта в Подмосковье. Им занимаются 164 тыс. человек. В регионе расположены 69 спортшкол, где обучаются 20 тыс. детей под руководством более чем 550 тренеров.
В профессиональных и молодёжных лигах выступает 21 команда из Московской области. При поддержке губернатора уже шесть лет в Подмосковье проходит Кубок капитана ПФК ЦСКА и одного из лучших вратарей в истории отечественного футбола Игоря Акинфеева.
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Лора Луганская