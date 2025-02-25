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В Химках заложили первый камень новой футбольной базы ЦСКА

Андрей Воробьёв (второй справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв (второй справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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В Химках построят новую футбольную базу ЦСКА. Первый камень в её основание заложили в деревне Мышецкое на озере Круглом.
В церемонии участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, руководство армейского клуба во главе с президентом Евгением Гинером и гендиректором Романом Бабаевым, главный тренер красно-синих Марко Николич, директор академии ПФК ЦСКА Олег Корнаухов, а также легенды команды Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев.

Помимо этого, были приглашены воспитанники московского областного спортивного училища №5 «Мастер-Сатурн» и академии ПФК ЦСКА.

Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«В Подмосковье огромный запрос на спорт, и мы рады будем построить современный комплекс, сердцем и душой которого станет ЦСКА. Двери здесь будут открыты для всех детей. Прекрасная инфраструктура не должна простаивать, поэтому всё, что мы построим и оснастим, должно быть доступно для наших жителей. Постараемся оперативно и качественно сдать этот объект», – сказал губернатор.
Он выразил уверенность в том, что спортсмены, посетившие церемонию, будут постоянно приезжать на базу общаться с молодыми футболистами, рассказывать им о профессиональном спорте. Воробьёв поблагодарил Орешкина, который выступал вдохновителем проекта, и всех, кто приехал на церемонию.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Построить учебно-тренировочный комплекс планируют к концу 2028 года. Он будет включать жилой корпус на 160 мест с медицинским центром и разминочным залом. На базе предусмотрено четыре футбольных поля с подогревом, одно – с искусственным покрытием и трибуной на 500 зрителей. На территории возведут котельную, трансформаторную подстанцию и ВЗУ.
«У ЦСКА очень хороший стадион. Хочется сказать за это спасибо Евгению Ленноровичу Гинеру, Сергею Борисовичу Иванову. Мы все понимаем, что без поддержки президента этот проект не был бы реализован. Сейчас мы закладываем камень в строительство новой базы, которая будет соответствовать всем требованиям профессионального футбольного клуба. Большую благодарность за поддержку выражаем Андрею Юрьевичу Воробьёву. Правительство Московской области играет ключевую роль в реализации проекта», – сказал Орешкин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На базе одновременно смогут заниматься основная и молодёжная команды, ребята из академии ЦСКА. Помимо этого, у юных подмосковных футболистов будет возможность тренироваться, а у тренеров региона – стажироваться. Армейцы сотрудничают со спортшколами из Наро-Фоминска, Домодедова, Одинцова, Балашихи и Ногинска.
«Огромная благодарность Московской области за то, что здесь будет второй дом ЦСКА. Думаю, огромная часть жителей Подмосковья станет болельщиками команды. Это прекрасное место будет настоящим домом клуба, где футболисты станут проводить большую часть времени», – отметил Гинер.
Новая база ЦСКА заменит ныне существующую, расположенную в посёлке Ватутинки. Футболистам станет ближе добираться до «ВЭБ-Арены», где они проводят домашние матчи.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Поздравляю всех, кто придумал этот прекрасный проект и участвует в нём. Передаю всем большой привет и благодарность от футболистов основной команды. Такая современная база – то, чего не хватает, что нужно для дальнейшего развития клуба и команды. Также это пойдёт на пользу парням из академии. Дай бог, кто-то из них вырастет в профессионалов высочайшего уровня, как Дзагоев и Акинфеев. Желаю всем строителям быстрой и качественной работы, чтобы футболисты начали тренироваться здесь как можно раньше», – сказал Николич.
Футбол – самый популярный вид спорта в Подмосковье. Им занимаются 164 тыс. человек. В регионе расположены 69 спортшкол, где обучаются 20 тыс. детей под руководством более чем 550 тренеров.

В профессиональных и молодёжных лигах выступает 21 команда из Московской области. При поддержке губернатора уже шесть лет в Подмосковье проходит Кубок капитана ПФК ЦСКА и одного из лучших вратарей в истории отечественного футбола Игоря Акинфеева.

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В Московской области за неделю эвакуировали более 3,7 тыс. машин
25 февраля 2025, 14:57

Андрей Воробьёв (второй справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Свыше 3,7 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За неделю с подмосковных улиц увезли на штрафные стоянки 3 тысячи 717 машин, что на 120 машин меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Больше всего нарушений было зафиксировано в округе Химки: там эвакуировали 349 машин. На второе место недельного антирейтинга вышел Ленинский округ, где на штрафстоянки увезли 348 машин. Третье и четвёртое место антирейтинга заняли Мытищи и Люберцы с 318 и 244 эвакуированными автомобилями соответственно, а замыкает топ-5 округ Котельники, где эвакуировали 214 машин-нарушителей.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО», а также через сайт регионального Центра безопасности дорожного движения.

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В Балашихе снесли нежилую заборошку
25 февраля 2025, 14:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенное нежилое строение демонтировали на улице Кудаковского в Балашихе, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Объект представлял из себя одноэтажную кирпичную постройку нежилого назначения общей площадью около 55 квадратных метров. Здание долгое время не эксплуатировалось и пришло в аварийное состояние. По результатам обследования постройку включили в список на ликвидацию и снесли в четвёртом квартале прошлого года», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время участок, который занимало заброшенное здание, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация городского округа Балашиха ещё не приняла.

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В Детском центре им. Рошаля спасли младенца с критическим пороком сердца
25 февраля 2025, 14:20

Фото: @roshal_kids

Кардиохирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь новорождённого с критическим пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«Врачи клиники заранее готовились к рождению Егора вместе с медиками перинатального центра Балашихи. Артерии, отводящие кровь от сердца ребёнка, были неверно соединены. Помимо этого, у малыша было крайне маленькое межпредсердное сообщение. Если бы ему не оказали помощь в первые часы жизни, это привело бы к смерти ребёнка», – говорится в сообщении.
Фото: @roshal_kids

Уже на четвёртый час жизни малыш был в операционной.
«Мы выполнили эндоваскулярную операцию и создали межпредсердное сообщение. С помощью катетера, проведённого через сосуд в бедре, расширили отверстие баллоном. Через несколько дней провели радикальную коррекцию порока – операцию в условиях искусственного кровообращения. Анатомия сердца маленького пациента полностью восстановлена», – рассказал кардиохирург Андрей Свободов.
Как отметили в ДКЦ, благодаря слаженной работе врачей жизнь новорождённого удалось спасти. Теперь он полностью здоров.

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#дкц
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Подмосковные полицейские задержали банду вымогателей
25 февраля 2025, 13:55

Фото: @roshal_kids

Трёх участников преступной группы, подозреваемой в вымогательстве, задержали подмосковные полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию обратился 55-летний житель Мытищ. Он рассказал, что его бывшие партнёры по бизнесу вымогали у него вымышленный долг в размере миллиона рублей, угрожая при этом пистолетом, и постоянно вели за ним слежку», — говорится в сообщении.
Вымогателей решили «ловить на живца» и задержали их в момент передачи денег от потерпевшего. Задержанными оказались ранее судимые за вымогательство жители Воронежа, Подмосковья и Брянской области. В ходе обыска у них нашли различные гаджеты для тайного сбора информации. В настоящее время полиция устанавливает других соучастников преступления.

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В Подмосковье в этом году в первый класс пойдут более 105 тысяч детей
25 февраля 2025, 13:27

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 105 тысяч первоклассников придут в школы Московской области 1 сентября 2025 года, упрошенная запись для дошколят стартовала в регионе 1 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
«В 2025 году за парты впервые сядут свыше 105 тысяч детей. Мы упростили перевод в начальную школу для воспитанников образовательных комплексов. Теперь достаточно просто написать заявление на перевод и отдать его воспитателю», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве дополнили, что если зачисление в первый класс планируется не в воспитательно-образовательный комплекс, а в другую школу, родители должны подать соответствующее заявление через областной портал госуслуг. Записаться в школу по месту жительства можно будет с 1 апреля по 30 июня. Запись в другие школы будет открыта с 6 июля.

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