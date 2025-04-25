В Павловском Посаде установили парту Героя в честь Юрия Гагарина

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Мемориал «Парта Героя», посвящённый первому человеку в космосе Юрию Гагарину, появился в школе №10 Павловского Посада, его открыл Герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Право открыть «Парту Героя» было предоставлено Антону Шкаплерову и ученице четвёртого класса Татьяне Цой. Это был тожественный момент, который запомнится и детям, и взрослым», — говорится в сообщении.Почётными гостями мероприятия стали также глава Звездного городка Евгений Баришевский, сын космонавта из Павловского Посада Валерия Быковского — Сергей Быковский, а также представители космической отрасли и учёные.
Гости посетили школьный музей и оставили автографы на его стенах.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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