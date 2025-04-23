Власти Павловского Посада обсудили с жителями содержание домов и ремонт дорог

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Пеший обход центральных улиц Павловского Посада совершил первый замглавы округа Филипп Ефанов, в ходе него он пообщался с жителями на такие актуальные темы, как содержание многоквартирных домов, территорий общего пользования, а также ремонт автомобильных дорог, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«С вопросом о ремонте дороги обратились жители улицы Гоголя. Ямочный ремонт здесь будет проведён в текущем году, а капитальный ремонт включим в план на 2026 год. Жители также указали на просадку канализационного колодца. Коммунальщики устранят нарушение в срок до 25 апреля», — сказал Филипп Ефанов.В рамках обхода он также посетил до №1 на 1-й Пушкинской улице, жительница которого жаловалась на конденсат на стенах. Для исправления этой ситуации управляющая компания провела герметизацию межпанельных швов.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Жители также пожаловались на проблему с водоотведением во дворе дома и отсутствие детской площадки.
«Техническое решение по вопросу водоотведения проработаем со специалистами, а установку детской площадки включим в адресную программу следующего года», — заверил жильцов Филипп Ефанов.В администрации округа напомнили, что задать вопросы главе жители могут по телефону горячей линии: 2-99-03.
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