В Павловском Посаде возложили цветы к памятнику Вячеславу Тихонову

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Возложение цветов к памятнику народному артисту СССР Вячеславу Тихонову состоялось в Павловском Посаде в день открытия международного кинофестиваля «17 мгновений…» посвящённого знаменитому актёру, сообщает пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
«Уже четвертый год подряд череда мероприятий в рамках кинофестиваля начинается здесь, у этого памятного места. Именно здесь мы вспоминаем не только творчество великого артиста, но и его жизненные принципы, которые вошли в сердца миллионов зрителей», — глава округа Денис Семёнов.Он добавил,что Вячеслав Тихонов оставил глубокий след в истории Павловского Посада. В городе есть улица его имени, дом-музей актёра, а живым памятником великому земляку стал посвящённый его творческому наследию ежегодный кинофестиваль.
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