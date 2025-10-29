В Павловском Посаде в День бабушек и дедушек встретились педагоги-ветераны

29 октября 2025, 10:38

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Лицее №2 им. Вячеслава Тихонова в День бабушек и дедушек прошла встреча ветеранов педагогического труда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.





В мероприятии участвовали председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы Линара Самединова и замглавы муниципалитета Светлана Аргунова.



«Ещё раз убедились, что бывших учителей не бывает. Стихи наши ветераны читали по памяти. Не обошлось и без подарков. Это были творческие номера от детей, а также тёплые пледы для каждого ветерана», – рассказала Самединова.