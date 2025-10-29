В Павловском Посаде в День бабушек и дедушек встретились педагоги-ветераны
В Лицее №2 им. Вячеслава Тихонова в День бабушек и дедушек прошла встреча ветеранов педагогического труда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
В мероприятии участвовали председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы Линара Самединова и замглавы муниципалитета Светлана Аргунова.
«Ещё раз убедились, что бывших учителей не бывает. Стихи наши ветераны читали по памяти. Не обошлось и без подарков. Это были творческие номера от детей, а также тёплые пледы для каждого ветерана», – рассказала Самединова.
На встрече звучали тёплые слова в адрес педагогов, которые отдали обучению детей всю жизнь. Ветеранов поблагодарили за мудрость, любовь к воспитанникам, неравнодушие к делам Родины и родного города.
Благодарность от гостей прозвучала и в адрес директора школы Ольги Бобровой, которая организовала встречу.