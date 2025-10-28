Власти Павловского Посада проверили работу МФЦ
Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил офис «Мои документы», расположенный по адресу: улица Шевченко, дом №5. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
МФЦ предоставляет широкий спектр государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
«В ходе визита Сергей Балашов отметил слаженную работу центра по рассмотрению обращений граждан и юрлиц и организации личного приема, а также по систематизации и контролю за своевременным разрешением поступающих вопросов», — говорится в сообщении.При этом представитель руководства округа обратил внимание, что помещения МФЦ нуждаются в косметическом ремонте. Этот вопрос планируется проработать в ближайшее время.