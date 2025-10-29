В Павловском Посаде провели волонтёрский фестиваль
Муниципальный фестиваль волонтёрских объединений «ДоброФест» состоялся в Павловском Посаде 28 октября — накануне Дня добровольца Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие, организованное молодёжным центром «Авангард», провели в доме культуры «Павлово-Покровский».
«Для участников фестиваля работали семь тематических площадок. В программу вошли различные активности, включая интеллектуальную игру «Что ты знаешь о волонтёрстве?», написание посланий для бойцов специальной военной операции и мастер-классы», — говорится в сообщении.По итогам фестиваля все участники получили благодарственные письма, а лучших волонтёров наградили грамотами. Участие во вручении приняла депутат Мособлдумы Линара Самединова.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Им предоставляет гранты на реализацию проектов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помогают организовывать мероприятия, консультируют по открытию и ведению дел социальных НКО. В списке также информационная и методическая поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.