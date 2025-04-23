В Павловском Посаде идут последние приготовления к фестивалю «17 мгновений...»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Замглавы Павлово-Посадского городского округа Александр Фёдоров проверил готовность основных локаций к культурным событиям, которые пройдут в муниципалитете в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«24 апреля Павловский Посад будет принимать гостей ежегодного Международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений…». Это значимое событие для всего региона, поэтому все локации должны соответствовать высоким стандартам. Во время объезда комиссия детально проверила, как идёт подготовка ключевых площадок фестиваля. Есть моменты, требующие внимания, и они уже взяты на контроль», – отметили в администрации.Так, у памятника Тихонову была отмечена необходимость приведения в порядок урн. Этот вопрос поручено решить в ближайшие дни. У Дома культуры «Октябрь» требуется локальный ремонт брусчатки, обновление флагов на доске почётных граждан и прочистка парковочной зоны. Работы выполнят до начала мероприятий.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Особое внимание было уделено дому-музею артиста, где к вечеру необходимо провести уборку контейнерной площадки и территории в целом.
Территория у Дворца культуры «Павлово-Покровский» уже подготовлена к фестивалю. Фасад украшен тематической символикой, вывешены афиши, территория находится в чистоте и порядке.
Проинспектировали ещё несколько локаций округа. Проверка территории у Георгиевского Храма не показала недочётов.
«В субботу в храме состоится богослужение с участием Епископа Балашихинской и Орехово-Зуевской епархии Николая, что также является важным событием для всей православной общины. Дополнительно комиссия проехала к школе №10, где завтра в рамках «Быковских чтений» будут проходить встречи с известными деятелями космической отрасли. Учреждение готово к приему именитых гостей», – добавили в пресс-службе.Там отметили, что текущая неделя для Павлово-Посадского городского округа насыщена многочисленными культурными и образовательными событиями.
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