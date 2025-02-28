В Павловском Посаде за год отремонтируют детсад и центр допобразования

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Павлово-Посадском городском округе в прошлом году провели капитальный ремонт в пяти образовательных учреждениях. Об этом глава муниципалитета Денис Семёнов рассказал в ходе рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Капремонт провели в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья на ул. Тимирязева, Лицей №2 им. В.В. Тихонова, средней школе №11 в рабочем посёлке Большие Дворы, дошкольном отделении Павловопосадской гимназии на ул. Фрунзе, а также в детсаду «Колокольчик» в Электрогорске.
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«Благодаря вашей поддержке в прошлом году мы капитально отремонтировали пять объектов образования – три школы и два детских сада. Всё успели открыть в срок. Дети 1 сентября пошли уже в отремонтированные здания. Сейчас в работе один детсад – ДОУ «Малютка» в Павловском Посаде, а также центр внешкольной работы в Электрогорске, который посещают около 200 детей, – доложил Семёнов.Он добавил, что в муниципалитете нет второй смены. Существует даже небольшой запас мест.
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Лора Луганская