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В Павловском Посаде за год отремонтируют детсад и центр допобразования

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Павлово-Посадском городском округе в прошлом году провели капитальный ремонт в пяти образовательных учреждениях. Об этом глава муниципалитета Денис Семёнов рассказал в ходе рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Капремонт провели в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья на ул. Тимирязева, Лицей №2 им. В.В. Тихонова, средней школе №11 в рабочем посёлке Большие Дворы, дошкольном отделении Павловопосадской гимназии на ул. Фрунзе, а также в детсаду «Колокольчик» в Электрогорске.
«Благодаря вашей поддержке в прошлом году мы капитально отремонтировали пять объектов образования – три школы и два детских сада. Всё успели открыть в срок. Дети 1 сентября пошли уже в отремонтированные здания. Сейчас в работе один детсад – ДОУ «Малютка» в Павловском Посаде, а также центр внешкольной работы в Электрогорске, который посещают около 200 детей, – доложил Семёнов.
Он добавил, что в муниципалитете нет второй смены. Существует даже небольшой запас мест.

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Подмосковные ветеринары спасли кота, проглотившего рыболовный крючок
28 февраля 2025, 15:44

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Домашнего кота по кличке Вася, проглотившего рыболовный крючок вместе с леской, спасли врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Рентген показал, что проглоченный рыболовный крючок застрял в кишечнике. Для того, чтобы спасти кота, была проведена срочная операция. Инородный предмет ветеринары извлекли под общей анестезией с использованием метода энтеротомии — хирургического разреза тонкой кишки», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Операция прошла успешно. Вася выздоравливает.

Ветеринарные специалисты призывают владельцев котов быть внимательными к своим питомцам и убирать из их доступа о мелкие предметы, особенно — острые.

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#животное
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В Павловском Посаде реализуют 20 инвестпроектов почти на 15 млрд рублей
28 февраля 2025, 15:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Павлово-Посадском городском округе до 2027 года создадут ещё 1,8 тыс. рабочих мест. Об этом глава муниципалитета Денис Семёнов рассказал во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Вы возглавляете Павлово-Посадский городской округ и как местный житель знаете всё, что происходит. Важно, что активно встречаетесь с людьми, поэтому и уровень доверия, взаимопонимания очень заметный. Расскажите, как обстоят дела по основным направлениям, что беспокоит жителей, где нужна наша поддержка, помощь, и особое внимание», – обратился к главе губернатор.
Как рассказал Семёнов, сейчас в округе реализуется 20 инвестпроектов с суммарным объёмом инвестиций 14,8 млрд рублей. Это позволит создать более 1,8 тыс. рабочих мест.
«У нас за прошлый год было создано около 2,3 тыс. рабочих мест. Сейчас на сопровождении находятся 20 инвестиционных проектов. До конца 2027-го мы создадим ещё 1,8 тыс. рабочих мест. В основной капитал планируется вложить около 15 млрд рублей», – сказал глава городского округа.
Он также рассказал, что в этом году компания «ЭКОлаб» запускает в муниципалитете комплекс по производству специальных питательных сред для медучреждений. В проект уже инвестировано 370 млн рублей, будет создано 75 рабочих мест. Объём инвестиций производства замороженных продуктов ПЗП «ЭЛИКА» превышает 2,5 млрд рублей, там создадут 300 рабочих мест.

Кроме того, ИТЦ «Электрогорск» начинает строить в округе многофункциональный складской комплекс. Его создание предусматривает 2 млрд рублей инвестиций и 100 новых рабочих мест.

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#московская область
#андрей воробьёв
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#денис семёнов
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Подмосковный эпидемиолог Кобылянская предупредила о раннем пробуждении клещей
28 февраля 2025, 15:29

Фото: iStock / Dzurag

В Подмосковье из-за аномального потепления раньше обычного проснулись клещи. Заведующая эпидемиологическим отделом Раменской больницы Надежда Кобылянская предупредила об опасности их укусов и рассказала, как избежать их.
Как напомнила врач, клещевой энцефалит – тяжёлое инфекционное заболевание, которое переносят клещи. Для защиты от них она рекомендует в первую очередь вакцинацию.
«Прививка особенно важна для тех, кто часто бывает на природе – туристов, работников лесного хозяйства, железнодорожников. Следует также правильно одеваться перед выходом на природу. Одежда должна быть светлой и однотонной, чтобы легче было заметить клещей. Открытые участки тела и одежду необходимо обрабатывать репеллентами», – сказала Кобылянская, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Если клещ всё же укусил, нужно как можно скорее обратиться к медикам для осмотра. При необходимости они назначат профилактическое лечение.

По словам Кобылянской, соблюдение профилактических мер позволит снизить риск заражения опасными инфекциями, переносимыми клещами.

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Жителям Подмосковья напомнили о сертификатах для переселения из авариного жилья
28 февраля 2025, 15:23

Фото: istockphoto.com/Aguus

У жильцов аварийных домов в Московской области есть возможность получить другое жильё, не дожидаясь постройки нового дома или покупки квартиры через администрацию, для этого достаточно получить жилищный сертификат. О том, как работает эта система, рассказали в пресс-службе подмосковного министерства строительного комплекса.
«Жилищные сертификаты для расселения аварийных домов выдаются в регионе с 1 января 2024 года. Сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за один квадратный метр. При этом минимальной площадью расселяемого жилья считается 33 квадратных метра. Если реальная жилплощадь меньше, выплата повышается до необходимого уровня», — говорится в сообщении.
Купить жильё с использованием этого сертификата можно как в новостройке, так и на вторичном рынке. Кроме того, покупатель может добавить к сертификату личные средства.

Жилищные сертификаты выдаются жильцам домов, признанных авариными после 1 января 2017 года и включёнными в госпрограмму, это должно быть единственное жильё и право собственности на него должно быть приобретено до признания постройки аварийной.

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#подмосковье
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Подмосковье поучаствует в «Международном инженерном чемпионате CASE-IN»
28 февраля 2025, 15:07

Фото: istockphoto/demaerre

В проекте «Международный инженерный чемпионат CASE-IN» поучаствует Подмосковье. Как отметили организаторы, он направлен выявить и поддержать специалистов, а также образовательные организации. Школьники смогут разработать свой инженерно-технический проект.
«Одним из направлений проекта является «Школьная лига» — соревнование среди школьников по решению кейсов и разработке проектов инженерно-технической направленности, ориентированное на популяризацию знаний о деятельности современных промышленных предприятий, оборудовании, инновационных, цифровых технологиях для осознанного выбора профессии, в том числе выбора будущего места обучения и поступления в ведущие университеты страны», — сказано в сообщении.
Заявку на участие можно оставить на сайте проекта.

Ранее стало известно, что Подмосковье приглашают к участию в конкурсе «Культурная столица года». Подробности в нашем материале.

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