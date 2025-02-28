В Павловском Посаде за год после капремонта открыли две поликлиники

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2024 году в Павлово-Посадском городском округе после капитального ремонта открыли поликлинику Павлово-Посадской больницы и взрослую поликлинику в Электрогорске. В этом году начнёт работу ФАП в деревне Назарьево, рассказал глава муниципалитета Денис Семёнов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Андрей Юрьевич, вы поддержали капремонт поликлиники №3, когда посещали наш округ. Она обслуживает 22 тыс. человек в центре Павловского Посада. В марте прошлого года уже открыли обновлённый объект. Кроме того, в январе 2024-го после капремонта начала работу взрослая поликлиника в Электрогорске, которая обслуживает 19 тыс. человек. В прошлом году мы привлекли 31 медицинского специалиста, в этом планируем ещё 33. Все региональные меры поддержки пользуются популярностью», – рассказал Семёнов.Он добавил, что в муниципалитете также приобретают квартиры для медработников, готовят земельные участки.
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