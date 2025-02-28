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В Павловском Посаде за год после капремонта открыли две поликлиники

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В 2024 году в Павлово-Посадском городском округе после капитального ремонта открыли поликлинику Павлово-Посадской больницы и взрослую поликлинику в Электрогорске. В этом году начнёт работу ФАП в деревне Назарьево, рассказал глава муниципалитета Денис Семёнов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Андрей Юрьевич, вы поддержали капремонт поликлиники №3, когда посещали наш округ. Она обслуживает 22 тыс. человек в центре Павловского Посада. В марте прошлого года уже открыли обновлённый объект. Кроме того, в январе 2024-го после капремонта начала работу взрослая поликлиника в Электрогорске, которая обслуживает 19 тыс. человек. В прошлом году мы привлекли 31 медицинского специалиста, в этом планируем ещё 33. Все региональные меры поддержки пользуются популярностью», – рассказал Семёнов.
Он добавил, что в муниципалитете также приобретают квартиры для медработников, готовят земельные участки.

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12 жителям Раменского округа присвоили почётные звания
28 февраля 2025, 16:03

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

В Раменском округе состоялось очередное заседание местного Совета депутатов, в ходе него был рассмотрен ряд важных вопросов, включая присвоение почётных званий заслуженным жителям муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Совет депутатов единогласно проголосовал за присвоение почетного знака учительнице математики Зое Дубининой из поселка Дружба. Звание «Почетный гражданин Раменского муниципального округа» было также решено присвоить полковнику Ивану Старчаку (посмертно) и десяти участникам Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
В ходе заседания также выступил с докладом Директор МКУ «Рамавтодор» Дмитрий Соколов. Он сообщил, что в 2024 году на дорогах округа было ликвидировано 7 тысяч 848 ям общей площадью 11 тыс. кв. м. В текущем году планируется привести в порядок 79 участков дорог и капитально отремонтировать два объекта.

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В Павловском Посаде за год отремонтируют детсад и центр допобразования
28 февраля 2025, 16:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Павлово-Посадском городском округе в прошлом году провели капитальный ремонт в пяти образовательных учреждениях. Об этом глава муниципалитета Денис Семёнов рассказал в ходе рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Капремонт провели в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья на ул. Тимирязева, Лицей №2 им. В.В. Тихонова, средней школе №11 в рабочем посёлке Большие Дворы, дошкольном отделении Павловопосадской гимназии на ул. Фрунзе, а также в детсаду «Колокольчик» в Электрогорске.
«Благодаря вашей поддержке в прошлом году мы капитально отремонтировали пять объектов образования – три школы и два детских сада. Всё успели открыть в срок. Дети 1 сентября пошли уже в отремонтированные здания. Сейчас в работе один детсад – ДОУ «Малютка» в Павловском Посаде, а также центр внешкольной работы в Электрогорске, который посещают около 200 детей, – доложил Семёнов.
Он добавил, что в муниципалитете нет второй смены. Существует даже небольшой запас мест.

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#детские сады
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Подмосковные ветеринары спасли кота, проглотившего рыболовный крючок
28 февраля 2025, 15:44

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Домашнего кота по кличке Вася, проглотившего рыболовный крючок вместе с леской, спасли врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Рентген показал, что проглоченный рыболовный крючок застрял в кишечнике. Для того, чтобы спасти кота, была проведена срочная операция. Инородный предмет ветеринары извлекли под общей анестезией с использованием метода энтеротомии — хирургического разреза тонкой кишки», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Операция прошла успешно. Вася выздоравливает.

Ветеринарные специалисты призывают владельцев котов быть внимательными к своим питомцам и убирать из их доступа о мелкие предметы, особенно — острые.

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В Павловском Посаде реализуют 20 инвестпроектов почти на 15 млрд рублей
28 февраля 2025, 15:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Павлово-Посадском городском округе до 2027 года создадут ещё 1,8 тыс. рабочих мест. Об этом глава муниципалитета Денис Семёнов рассказал во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Вы возглавляете Павлово-Посадский городской округ и как местный житель знаете всё, что происходит. Важно, что активно встречаетесь с людьми, поэтому и уровень доверия, взаимопонимания очень заметный. Расскажите, как обстоят дела по основным направлениям, что беспокоит жителей, где нужна наша поддержка, помощь, и особое внимание», – обратился к главе губернатор.
Как рассказал Семёнов, сейчас в округе реализуется 20 инвестпроектов с суммарным объёмом инвестиций 14,8 млрд рублей. Это позволит создать более 1,8 тыс. рабочих мест.
«У нас за прошлый год было создано около 2,3 тыс. рабочих мест. Сейчас на сопровождении находятся 20 инвестиционных проектов. До конца 2027-го мы создадим ещё 1,8 тыс. рабочих мест. В основной капитал планируется вложить около 15 млрд рублей», – сказал глава городского округа.
Он также рассказал, что в этом году компания «ЭКОлаб» запускает в муниципалитете комплекс по производству специальных питательных сред для медучреждений. В проект уже инвестировано 370 млн рублей, будет создано 75 рабочих мест. Объём инвестиций производства замороженных продуктов ПЗП «ЭЛИКА» превышает 2,5 млрд рублей, там создадут 300 рабочих мест.

Кроме того, ИТЦ «Электрогорск» начинает строить в округе многофункциональный складской комплекс. Его создание предусматривает 2 млрд рублей инвестиций и 100 новых рабочих мест.

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#денис семёнов
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Подмосковный эпидемиолог Кобылянская предупредила о раннем пробуждении клещей
28 февраля 2025, 15:29

Фото: iStock / Dzurag

В Подмосковье из-за аномального потепления раньше обычного проснулись клещи. Заведующая эпидемиологическим отделом Раменской больницы Надежда Кобылянская предупредила об опасности их укусов и рассказала, как избежать их.
Как напомнила врач, клещевой энцефалит – тяжёлое инфекционное заболевание, которое переносят клещи. Для защиты от них она рекомендует в первую очередь вакцинацию.
«Прививка особенно важна для тех, кто часто бывает на природе – туристов, работников лесного хозяйства, железнодорожников. Следует также правильно одеваться перед выходом на природу. Одежда должна быть светлой и однотонной, чтобы легче было заметить клещей. Открытые участки тела и одежду необходимо обрабатывать репеллентами», – сказала Кобылянская, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Если клещ всё же укусил, нужно как можно скорее обратиться к медикам для осмотра. При необходимости они назначат профилактическое лечение.

По словам Кобылянской, соблюдение профилактических мер позволит снизить риск заражения опасными инфекциями, переносимыми клещами.

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