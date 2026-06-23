В подмосковную программу ремонта электроснабжения добавили ещё 85 домов

23 июня 2026, 09:52

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Ещё 85 многоквартирных домов Московской области внесли в список на ремонт систем электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Всего в плане обновление электрических коммуникаций в 335 домах. Сейчас в 20 МКД работы уже завершили, а в 43 они в разгаре.





«По программе капремонта обновляют те элементы системы, которые относятся к общему имуществу: главные и этажные щиты, вводно‑распределительные устройства, разводящие магистрали и стояки, а также системы освещения подвалов, подъездов и чердаков», — говорится в сообщении.