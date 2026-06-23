В подмосковную программу ремонта электроснабжения добавили ещё 85 домов
Ещё 85 многоквартирных домов Московской области внесли в список на ремонт систем электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Всего в плане обновление электрических коммуникаций в 335 домах. Сейчас в 20 МКД работы уже завершили, а в 43 они в разгаре.
«По программе капремонта обновляют те элементы системы, которые относятся к общему имуществу: главные и этажные щиты, вводно‑распределительные устройства, разводящие магистрали и стояки, а также системы освещения подвалов, подъездов и чердаков», — говорится в сообщении.Самый большой объём работ проведут в округе Воскресенск: там обновят электроснабжение в 83 домах. На втором месте по этому показателю округ Лобня (30 домов), а на третьем месте округа Подольск, Химки и Красногорск (по 26 домов).
Полную информацию о капитальном ремонте в многоквартирном доме жители Подмосковья могут получать через приложение «Госуслуги Дом». В частности, с помощью этого приложение можно проверить состояние спецсчёта, посмотреть дату проведения капремонта и список работ, которые в него войдут, а также напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области.