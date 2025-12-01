Достижения.рф

В Павловском Посаде завершили капитальный ремонт детского сада «Малютка»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Павловском Посаде на переулке Корнево-Юдинский, д. 14, завершили капремонт дошкольного отделения лицея № 2. Работы проводили по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Минстрое Московской области.



В обновлённый детский сад «Малютка» уже вернулись 125 детей. Устаревшее здание стало современным пространством для развития и обучения малышей.

Специалисты полностью заменили инженерные коммуникации, утеплили и обшили фасад, отремонтировали кровлю и входную группу, установили новые окна и двери, модернизировали пищеблок. Также оборудовали системы безопасности и кондиционирования, а территорию вокруг садика благоустроили.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
В детском саду открыли пять групп:
  • одна для малышей раннего возраста;
  • одна общеразвивающая для детей младшего дошкольного возраста;
  • три логопедические группы для старших дошкольников.
Теперь детский сад «Малютка» готов принимать воспитанников в комфортных условиях, с современными инженерными решениями и безопасной инфраструктурой для детей и педагогов.
Ирина Паршина

