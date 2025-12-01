В Павловском Посаде завершили капитальный ремонт детского сада «Малютка»
В Павловском Посаде на переулке Корнево-Юдинский, д. 14, завершили капремонт дошкольного отделения лицея № 2. Работы проводили по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Минстрое Московской области.
В обновлённый детский сад «Малютка» уже вернулись 125 детей. Устаревшее здание стало современным пространством для развития и обучения малышей.
Специалисты полностью заменили инженерные коммуникации, утеплили и обшили фасад, отремонтировали кровлю и входную группу, установили новые окна и двери, модернизировали пищеблок. Также оборудовали системы безопасности и кондиционирования, а территорию вокруг садика благоустроили.
В детском саду открыли пять групп:
- одна для малышей раннего возраста;
- одна общеразвивающая для детей младшего дошкольного возраста;
- три логопедические группы для старших дошкольников.