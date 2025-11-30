В посёлке Шатурторф открыли новую универсальную спортивную площадку

30 ноября 2025, 15:20

Фото: пресс-служба администрации муниципального округа Шатура

В московском посёлке Шатурторф открыли новую универсальную спортивную площадку. Это событие обрадовало местных любителей спорта, которые раньше тренировались только в старой хоккейной коробке.





Строительство финансировали по программе инициативного бюджетирования, а инициатором выступил депутат Эдуард Живцов. Новое поле имеет искусственное покрытие от шатурского завода «Оптилон», которое сертифицировал Российский футбольный союз.



Глава муниципалитета Николай Прилуцкий назвал событие желанным.

«Считаю для нашего посёлка это большим событием, долгожданным событием. Много было обращений и благодаря поддержке нашего депутата Московской областной Думы Живцова Эдуарда Николаевича мы совместно реализовали этот проект», — сказал Прилуцкий.

