В Петрово-Дальнем отпраздновали Яблочный Спас

Видео: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

На площади у ДК «Луч» прошли народные гуляния в честь Яблочного Спаса. Жители и гости села наслаждались концертами, ярмаркой и угощениями, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.



Фолк-группа «Купава» провела обряды проводов лета, а артисты театра танца «Серебряная ночь» создали праздничную атмосферу. Гости участвовали в хороводах и конкурсах, а на ярмарке ремесел красногорские мастера представили свои работы.

Особой популярностью пользовалась фотозона в русском стиле. Завершился праздник фестивалем кулинарного искусства, где жители села угощали гостей яблочными десертами. Лучшие блюда получили дипломы и аплодисменты.

Дайана Хусинова

