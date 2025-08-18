В Петрово-Дальнем отпраздновали Яблочный Спас

Видео: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
На площади у ДК «Луч» прошли народные гуляния в честь Яблочного Спаса. Жители и гости села наслаждались концертами, ярмаркой и угощениями, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Фолк-группа «Купава» провела обряды проводов лета, а артисты театра танца «Серебряная ночь» создали праздничную атмосферу. Гости участвовали в хороводах и конкурсах, а на ярмарке ремесел красногорские мастера представили свои работы.
Особой популярностью пользовалась фотозона в русском стиле. Завершился праздник фестивалем кулинарного искусства, где жители села угощали гостей яблочными десертами. Лучшие блюда получили дипломы и аплодисменты.