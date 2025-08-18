Детский теннисный турнир памяти покорителей неба прошёл на кортах ФОК «Нахабино»
На кортах Физкультурно-оздоровительного комплекса «Нахабино» провели детский теннисный турнир «ГИРД-09». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Соревнования приурочили к 92-й годовщине запуска на полигоне в посёлке Нахабино первой советской ракеты на жидкостном топливе. Местный спорткомплекс проводит турнир ежегодно. На этот раз за звание победителей боролись как начинающие спортсмены в возрасте от 6 лет, так и более опытные.
«Малыши у нас играют красными мячами – войлочными, большего размера. Отскок у такого мяча мягче, он не такой жёсткий. Дети успевают отбить, подбежать, и ракетка у них меньше. Потом оранжевый, зелёный – мяч становится больше. И затем они играют уже настоящим жёлтым мячом», – поделилась директор школы тенниса, исполнительный директор Федерации тенниса городского округа Красногорск Любовь Чехова.По традиции победителям и призёрам турнира вручили кубки, медали и памятные подарки.