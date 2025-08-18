Астрофест «Брюсовы горизонты» собрал 1,2 тыс. гостей в Лосино-Петровском

16 августа в парке культуры и отдыха Лосино-Петровского прошел астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты». Мероприятие организовано АНО «МосОблПарк», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Программа началась с награждения победителей конкурса рисунков «Первые в космосе» и показа галактических костюмов. Гости участвовали в мастер-классах, слушали лекции астрономов, наблюдали за Солнцем в телескоп и пробовали силы на полосе препятствий.
В исторической зоне «Брюсов кабинет» представили выставку о Якове Брюсе, а завершился фестиваль концертом «Ближе к звездам» и показом фильма «Гагарин. Первый в космосе».
Организаторами выступили «МосОблПарк», администрация округа, местные учреждения культуры и музей-усадьба Брюса.