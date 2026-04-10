В Подмосковье 13 апреля откроется областной чемпионат «Абилимпикс»
XII Московский областной чемпионат «Абилимпикс» будет проходить с 13 по 24 апреля на нескольких площадках. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
Основными локациями чемпионата станут Красногорский колледж, Электростальский колледж, образовательный центр «Созвездие», колледж «Подмосковье», Щелковский колледж, колледж «Московия», колледж «Энергия» и Дмитровский техникум.
«Участие в областном «Абилимпиксе» примут свыше 1 400 человек. Они будут соревноваться в 90 компетенциях, в числе которых «Сыроварение», «Ногтевой сервис», «Кондитерское дело», «Вокал», «Веб-дизайн», «Оператор беспилотного летательного аппарата» и другие», — говорится в сообщении.В рамках чемпионата запланированы также фестивали, тренинги, семинары, мастер-классы и ярмарка вакансий.