В Пушкинском округе провели консультации по использованию жилищных сертификатов
Ряд встреч, посвящённых использованию сертификатов для переселения из аварийного жилья, провели с жителями Пушкинского округа уполномоченный главы муниципалитета Нина Ушакова и замдиректора МКУ «Управление капитального строительства» Татьяна Карпова. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
За два дня — 8 и 9 апреля — состоялось шесть консультаций. Они проходили прямо во дворах аварийных домов.
«Жителям рассказали, как собрать и подать документы на жилищный сертификат, как рассчитывается сумма, на которую его выписывают, и как приобрести с его помощью новое жильё», — говорится в сообщении.Участникам встреч напомнили, что выкупная стоимость аварийной жилплощади составляет 181 759 рублей за один квадратный метр. Купить жильё по сертификату можно будет в любой новостройке Московской области. Заявки принимаются до 1 июля.