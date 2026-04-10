В Пушкинском округе провели консультации по использованию жилищных сертификатов

10 апреля 2026, 11:36

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Ряд встреч, посвящённых использованию сертификатов для переселения из аварийного жилья, провели с жителями Пушкинского округа уполномоченный главы муниципалитета Нина Ушакова и замдиректора МКУ «Управление капитального строительства» Татьяна Карпова. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





За два дня — 8 и 9 апреля — состоялось шесть консультаций. Они проходили прямо во дворах аварийных домов.





«Жителям рассказали, как собрать и подать документы на жилищный сертификат, как рассчитывается сумма, на которую его выписывают, и как приобрести с его помощью новое жильё», — говорится в сообщении.