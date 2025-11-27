В Подмосковье более 1 500 детей бойцов получили выплаты к школе
В Московской области продолжают поддерживать семьи погибших участников специальной военной операции. С декабря прошлого года действует дополнительная мера соцподдержки: ежегодная выплата на каждого школьника. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.
Ежегодная выплата составляет 10 000 рублей на каждого школьника. Для детей из многодетных семей добавляют ещё 7 000 рублей, если ранее ребёнок получил выплату 3 000 рублей.
«С начала года выплату получили более 1,5 тысяч детей наших бойцов на общую сумму 18,5 млн рублей. Она назначается автоматически, и подавать заявления не требуется. Эта практика зарекомендовала себя среди многодетных семей, которые получают выплаты на школьников в проактивном режиме на протяжении нескольких лет», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Важным условием для получения выплаты является регистрация семьи на территории Московской области и обучение ребёнка в муниципальной или государственной школе региона.
Дополнительную информацию о мерах соцподдержки семьи могут получить по телефону горячей линии 122 (добавочный 6) или в Telegram-чате «Социалка» своегомуниципалитета.