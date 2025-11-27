В Подмосковье более 1 500 детей бойцов получили выплаты к школе

27 ноября 2025, 12:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

В Московской области продолжают поддерживать семьи погибших участников специальной военной операции. С декабря прошлого года действует дополнительная мера соцподдержки: ежегодная выплата на каждого школьника. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.





Ежегодная выплата составляет 10 000 рублей на каждого школьника. Для детей из многодетных семей добавляют ещё 7 000 рублей, если ранее ребёнок получил выплату 3 000 рублей.





«С начала года выплату получили более 1,5 тысяч детей наших бойцов на общую сумму 18,5 млн рублей. Она назначается автоматически, и подавать заявления не требуется. Эта практика зарекомендовала себя среди многодетных семей, которые получают выплаты на школьников в проактивном режиме на протяжении нескольких лет», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

