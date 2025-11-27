Проект «Герои Подмосковья» помогает ветеранам получить новые профессии

27 ноября 2025, 11:52

оригинал Фото: istockphoto / Anna_Anikina

В Московской области продолжается работа регионального проекта «Герои Подмосковья», направленного на переподготовку участников боевых действий и их трудоустройство в государственных и коммерческих структурах.





Участник программы Алексей Потапенок в интервью РИАМО отметил, что среди главных преимуществ проекта — практическая направленность обучения и современные методики. Двенадцатимесячный курс полностью бесплатный для тех, кто прошёл конкурсный отбор.



«Среди плюсов я бы выделил возможность получить актуальные знания, расширить профессиональные компетенции, систематизировать имеющиеся знания и навыки», — рассказал Потапенок.