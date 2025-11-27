Проект «Герои Подмосковья» помогает ветеранам получить новые профессии
В Московской области продолжается работа регионального проекта «Герои Подмосковья», направленного на переподготовку участников боевых действий и их трудоустройство в государственных и коммерческих структурах.
Участник программы Алексей Потапенок в интервью РИАМО отметил, что среди главных преимуществ проекта — практическая направленность обучения и современные методики. Двенадцатимесячный курс полностью бесплатный для тех, кто прошёл конкурсный отбор.
«Среди плюсов я бы выделил возможность получить актуальные знания, расширить профессиональные компетенции, систематизировать имеющиеся знания и навыки», — рассказал Потапенок.Ветеран также подчеркнул дружелюбную атмосферу и удобный формат занятий, позволяющий комфортно осваивать учебные материалы. По его словам, участие в программе помогает почувствовать поддержку и принадлежность к единому сообществу.
Обучение включает четыре очно-заочных модуля и стажировку в органах власти на региональном и муниципальном уровнях. В течение всего курса ветеранов сопровождают наставники.
Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, подготовить эссе, пройти тестирование и собеседование. Успешные кандидаты смогут пройти обучение и получить возможность стажироваться в государственных структурах региона.