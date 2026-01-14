В Подмосковье более 2 800 семей получили выплату за третьего ребёнка

14 января 2026, 16:24

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Подмосковье продолжают поддерживать молодые семьи, которые рожают третьего и последующих детей. В 2025 году единовременную выплату получили свыше 2 800 семей, а сама мера поддержки будет действовать и в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов отметил, что поддержка семей с детьми остаётся одним из ключевых приоритетов региональной политики.



«Решением Мособлдумы на 2026 год продлена востребованная мера – единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей семьям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребёнка. За 2025 год её уже получили 2,8 тысячи молодых семей Подмосковья», — подчеркнул спикер МОД.