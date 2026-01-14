В Подмосковье назвали популярные имена малышей, родившихся в новогодние праздники
В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, какие имена выбирали родители для новорождённых в регионе в новогодние каникулы.
Праздники показали, что в Московской области сохраняется тенденция к классическим, традиционным и легко произносимым именам.
«Среди девочек самой большой популярностью пользовалось имя София – оно уверенно заняло первое место. У мальчиков лидирующие позиции разделили имена Михаил и Тимофей. Среди востребованных имён девочек также оказались Анна, Василиса, Ева, Есения и Мирослава. У мальчиков в этот список попали Александр, Артём, Иван, Максим и Марк», – рассказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.Среди необычных и редких имён для девочек можно встретить Агнессу, Глафиру, Деву, Леонелию и Макку. У мальчиков выделяются Дамиан, Леон, Наум, Миракл и Трофим, что подчёркивает стремление родителей к индивидуальности.
В Минсоцразвития Подмосковья также привели статистику по полу рождённых в новогодние праздники. Мальчики составили 52,9% от общего числа появившихся на свет, девочки – 47,1%.