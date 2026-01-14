В Подмосковье назвали популярные имена малышей, родившихся в новогодние праздники

14 января 2026, 14:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, какие имена выбирали родители для новорождённых в регионе в новогодние каникулы.





Праздники показали, что в Московской области сохраняется тенденция к классическим, традиционным и легко произносимым именам.

«Среди девочек самой большой популярностью пользовалось имя София – оно уверенно заняло первое место. У мальчиков лидирующие позиции разделили имена Михаил и Тимофей. Среди востребованных имён девочек также оказались Анна, Василиса, Ева, Есения и Мирослава. У мальчиков в этот список попали Александр, Артём, Иван, Максим и Марк», – рассказал министр социального развития региона Андрей Кирюхин.