В Подмосковье для контроля качества овощей и фруктов провели 45 500 исследований
Конец лета – время урожая. В магазинах, на ярмарках и рынках Московской области можно купить много сезонных овощей, фруктов и ягод, отметили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Перед реализацией качество и безопасность свежей продукции проверяют специалисты Государственной ветеринарной службы региона.
«В июле они провели почти 25 000 исследования овощей, без малого 17 000 исследований фруктов и 3700 исследований ягод. Продукция проходит комплексную проверку – органолептический и дозиметрический контроль, определение содержания нитратов. Ягоды дополнительно проверяют радиометрическими методами», – рассказали в министерстве.
По результатам проверок за месяц с продажи пришлось снять 262 килограмма овощей, 152 килограмма фруктов и 48 килограмма ягод, не соответствовавших установленным требованиям.
Как напомнили в ведомстве, найти ближайшую к дому официальную ярмарку можно на портале «Мой АПК».