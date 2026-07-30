В Подмосковье до конца года откроют три индустриальных парка

30 июля 2026, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Три новых государственных индустриальных парка планируют открыть на территории Московской области до конца текущего года. Об этом доложил губернатор региона Андрей Воробьёв президенту Российской Федерации Владимиру Путину.





Парки организованы по принципу «всё включено»: вся инфраструктура создаётся «под ключ», резиденты смогут сразу приступать к производству.





«Мы подводим инженерные коммуникации, строим дороги и производственные помещения, а предприниматель приходит на готовую площадку», — сказал Воробьёв.