В Подмосковье готовят управленцев из числа ветеранов СВО
В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья». Это продолжение федерального проекта «Время Героев», который в стране запустили по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина.
Главная цель программы — подготовить сильных управленцев из числа участников специальной военной операции. Выпускники смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.
Что дает программа?
«Герои Подмосковья» помогают ветеранам СВО получить управленческие знания и практический опыт. Участники проходят обучение, стажировки и работают с наставниками — действующими руководителями органов власти.
Формат — максимально прикладной. Это не просто теория, а реальное погружение в работу администраций, ведомств и госструктур. Программа помогает пройти адаптацию к гражданской жизни и построить новую профессиональную траекторию.
Подробную информацию о программе, условиях участия и этапах отбора можно найти на официальном сайте.
Как принять участие?
Подать заявку могут участники специальной военной операции. Для этого нужно:
- зарегистрироваться на сайте программы;
- заполнить анкету;
- пройти отборочные этапы.
Как наставник помогает в работе?
Один из участников программы — ветеран СВО Алексей Протченко. Его наставником стал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
«Наша коммуникация проходит в очень комфортном режиме. Еще до начала образовательного процесса мы познакомились с ним лично и составили примерный план стажировки. Благодаря Дмитрию Владимировичу в первый этап стажировки мне удалось ознакомиться с работой администрации городского округа и ее отделов, понять, где могу быть наиболее полезен», — отмечает военнослужащий.Он также сказал слова благодарности наставнику за возможность принять участие в оперативных совещаниях.
«Это помогло мне более детально ознакомиться с работой администрации и понять персональную ответственность перед жителями городского округа», — добавил Алексей.Программа «Герои Подмосковья» помогает ветеранам не только получить новую профессию, но и почувствовать себя востребованными в повседневной жизни. Регион формирует кадровый резерв из людей с реальным управленческим потенциалом и сильной личной мотивацией.