В Подмосковье готовят управленцев из числа ветеранов СВО

18 февраля 2026, 22:47

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья». Это продолжение федерального проекта «Время Героев», который в стране запустили по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина.





Главная цель программы — подготовить сильных управленцев из числа участников специальной военной операции. Выпускники смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.



Что дает программа?



«Герои Подмосковья» помогают ветеранам СВО получить управленческие знания и практический опыт. Участники проходят обучение, стажировки и работают с наставниками — действующими руководителями органов власти.



Формат — максимально прикладной. Это не просто теория, а реальное погружение в работу администраций, ведомств и госструктур. Программа помогает пройти адаптацию к гражданской жизни и построить новую профессиональную траекторию.



Подробную информацию о программе, условиях участия и этапах отбора можно найти на официальном сайте.



Как принять участие?



Подать заявку могут участники специальной военной операции. Для этого нужно:

зарегистрироваться на сайте программы;

заполнить анкету;

пройти отборочные этапы.

«Наша коммуникация проходит в очень комфортном режиме. Еще до начала образовательного процесса мы познакомились с ним лично и составили примерный план стажировки. Благодаря Дмитрию Владимировичу в первый этап стажировки мне удалось ознакомиться с работой администрации городского округа и ее отделов, понять, где могу быть наиболее полезен», — отмечает военнослужащий.

«Это помогло мне более детально ознакомиться с работой администрации и понять персональную ответственность перед жителями городского округа», — добавил Алексей.