Участник «Героев Подмосковья» рассказал, что проект помог определить четкую цель

17 февраля 2026, 17:03

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Ветеран СВО Алексей Протченко рассказал, что участие в программе «Герои Подмосковья» помогло ему понять, куда двигаться дальше и как применить свой опыт.





Программу запустили в Московской области по поручению президента РФ Владимир Путин. Участники учатся 12 месяцев, проходят четыре модуля и стажировки в органах власти и муниципалитетах.





«До участия в программе я работал в коммерции, поэтому большая часть информации оказалась для меня новой. Если раньше было трудно представить, где именно я смогу применить свой гражданский и боевой опыт, то теперь у меня есть четкая цель. В этом мне помогла сама образовательная программа, ее участники, и, конечно же, наставник», — рассказал боец СВО.

«Стартовал третий модуль — это все, что касается специфики управления таким большим регионом, как Подмосковье. Преподаватели, эксперты расскажут об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что помимо лекций у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.