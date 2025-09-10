Достижения.рф

В Подмосковье используют новые технологичные способы переработки отходов

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

КПО «Нева» и КПО «Восток» активно используют этап грохочения: крупные фракции отделяют до 300 мм, органику — до 70 мм., отметили в Минчистоты Московской области.



Крупные элементы досортировывают вручную, органику отправляют на компостирование, а остальная часть движется дальше.

После этого отходы проходят через оптические сепараторы, которые распознают разные виды пластика: двухмерный — плёнку и пакеты — используют для новой упаковки; трёхмерный — бутылки и флаконы — сортируют по типам ПЭТ, ПНД, ПВД для переработки.

Система позволяет получать полезное вторсырье, сокращать количество мусора на комплексах по переработке отходов и заботиться о чистоте региона.

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0