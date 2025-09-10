В Подмосковье используют новые технологичные способы переработки отходов

10 сентября 2025, 13:07

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

КПО «Нева» и КПО «Восток» активно используют этап грохочения: крупные фракции отделяют до 300 мм, органику — до 70 мм., отметили в Минчистоты Московской области.