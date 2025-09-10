В Подмосковье используют новые технологичные способы переработки отходов
КПО «Нева» и КПО «Восток» активно используют этап грохочения: крупные фракции отделяют до 300 мм, органику — до 70 мм., отметили в Минчистоты Московской области.
Крупные элементы досортировывают вручную, органику отправляют на компостирование, а остальная часть движется дальше.
После этого отходы проходят через оптические сепараторы, которые распознают разные виды пластика: двухмерный — плёнку и пакеты — используют для новой упаковки; трёхмерный — бутылки и флаконы — сортируют по типам ПЭТ, ПНД, ПВД для переработки.
Система позволяет получать полезное вторсырье, сокращать количество мусора на комплексах по переработке отходов и заботиться о чистоте региона.
