В Подмосковье пройдет международная выставка по переработке отходов ВэйстТэк
С 9 по 11 сентября в «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет 17-я Международная выставка ВэйстТэк, посвященная теме переработки коммунальных, промышленных, строительных и сельскохозяйственных отходов, рассказали в Минчистоты Московской области.
Гости выставки смогут познакомиться с инновационными технологиями в сфере переработки: современным оборудованием для рециклинга, продукцией из вторсырья и новыми методами защиты окружающей среды.
На плоащдке будут работать несколько специализированных зон:
• Re[Waste] — международная выставка вторсырья, продукции из переработанных материалов и технологий рециклинга;
• СкрапЭкспо — специальная экспозиция по сбору и переработке металлолома;
• ЛюфтТэк — экспозиция, посвященная защите воздуха от загрязнений.
Подробности можно найти на официальном сайте выставки.
