К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё 539 видеокамер
539 камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Камеры «Безопасного региона» устанавливают на подъездах, во дворах, возле детских учреждений и в других общественных местах. Видеокамеры позволяют следить за порядком и выявлять виновных в правонарушениях.
«Всего с начала года в регионе было установлено свыше 10,2 тыс. камер системы «Безопасный регион», — говорится в сообщении.Данные с видеокамер анализирует искусственный интеллект. Это помогает бороться с запаркованностью во дворах, которая мешает вывозу мусора с контейнерных площадок, выявлять автовладельцев, оставляющих машины на газонах, следить за чистотой и пр.