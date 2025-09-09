К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё 539 видеокамер

09 сентября 2025, 11:58

оригинал Фото: istockphoto.com/SomebodyImages

539 камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Камеры «Безопасного региона» устанавливают на подъездах, во дворах, возле детских учреждений и в других общественных местах. Видеокамеры позволяют следить за порядком и выявлять виновных в правонарушениях.





«Всего с начала года в регионе было установлено свыше 10,2 тыс. камер системы «Безопасный регион», — говорится в сообщении.