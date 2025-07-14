В России выпустили пошаговую инструкцию по регистрации блогов в Роскомнадзоре

14 июля 2025, 09:13

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Правило, согласно которому все блоги, страницы в соцсетях и каналы на видеохостингах с числом подписчиков более 10 тысяч должны быть зарегистрированы в Роскомнадзоре, действует в России с ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.





Зарегистрировать популярный блог можно как физическое, так и на юридическое лицо. Последнее актуально для корпоративных ресурсов.





«В список соцсетей каналов, подлежащих регистрации, входят следующие: Telegram, «ВКонтакте», Rutube, TikTok, YouTube, LiveJournal, «Дзен», Pinterest, «Пикабу», «Одноклассники», Yappy, Likee, Discord и Twitch», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-слуба Роскомнадзора



