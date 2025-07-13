В Красногорске «Волонтёры Подмосковья» отмечают свой первый юбилей

13 июля 2025, 14:01

В Красногорске проходит масштабный фестиваль добровольчества

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Красногорске 13 июля начался крупный фестиваль добровольчества. Мероприятие организовано региональным движением «Волонтёры Подмосковья», которому исполняется пять лет. В ярком празднике принимают участие молодые люди со всей области, а также гости «Добро.Конференции» в Сенеже — эксперты в сфере добровольчества со всей страны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.





Движение, начавшееся в 2020 году с помощи в период пандемии, объединяет более 130 организаций и 56 тысяч человек. «Волонтёры Подмосковья» осуществили более 9 тысяч добрых дел. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил добровольцев, отметив их важную роль и поддержку.





«Хочу поздравить и поблагодарить всех, кто по зову сердца помогает другим. Наши волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — высказался Воробьёв.