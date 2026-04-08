В Подмосковье насчитали 87 космонавтов-пенсионеров

08 апреля 2026, 11:29

87 космонавтов — 76 мужчин и 11 женщин — получают пенсию за выслугу лет в Московском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения Соцфонда РФ в преддверии Дня космонавтики.





Право на пенсию космонавты получают вне зависимости от возраста, при этом стаж в соответствующих должностях должен быть не менее 20 лет для женщин и 25 — для мужчин, а работа в лётно-испытательном подразделении должна составлять не менее семи с половиной и десяти лет соответственно.





«Отделение Соцфонда РФ по Москве и Московской области установило пенсии 76 мужчинам и 11 женщинам-космонавтам, а также 920 летчикам–испытателям, из которых 39 — женщины», — говорится в сообщении.