В Подмосковье в этом году построят более 100 тротуаров

08 апреля 2026, 11:06

105 тротуаров вдоль региональных дорог построят в 32 округах Подмосковья в текущем году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Общая протяжённость новых тротуаров составит свыше 68 километров. 55 км из них обустроят в малых населённых пунктах.





«Наибольший объём работ запланирован в четырёх округах — Наро-Фоминском, Чехове, Пушкинском и Домодедове», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.