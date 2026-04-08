В Подмосковье в этом году построят более 100 тротуаров
105 тротуаров вдоль региональных дорог построят в 32 округах Подмосковья в текущем году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общая протяжённость новых тротуаров составит свыше 68 километров. 55 км из них обустроят в малых населённых пунктах.
«Наибольший объём работ запланирован в четырёх округах — Наро-Фоминском, Чехове, Пушкинском и Домодедове», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.К строительству дорожники приступят летом. План работ размещён на сайте министерства.
