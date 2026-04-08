В Ленинском округе ввели в эксплуатацию дом на 959 квартир
Дом переменной этажности №1.3 на 959 квартир, построенный в составе жилого комплекса «1-й Южный» в Ленинском округе, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь новостройки высотой 26 и 27 этажей составляет 85 900 квадратных метров.
«В здании есть 162 кладовые и подземная парковка на 448 машин. В подъезде предусмотрена зона ресепшен, лапомойка для собак и санузел. А на первом этаже находятся коммерческие помещения, где можно будет открыть магазины и кафе», — говорится в сообщении.Территория внутреннего двора огорожена и закрыта от машин. Там установлены детские площадки, которые планируется оборудовать камерами видеонаблюдения.