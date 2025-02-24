В Подмосковье обновили онлайн-услугу по оформлению компенсации расходов на ЖКХ

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Сервисы предпроверки добавили к услуге по оформлению компенсации расходов по оплате ЖКУ на госпортале Московской области, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Оформление компенсации расходов на ЖКУ является одной десяти самых востребованных услуг на подмосковного госпортале. Теперь у этой услуги заработали сервисы предпроверки ранее поданного заявления и ранее назначенной меры социальной поддержки», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.В министерстве напомнили, что получить компенсацию за оплату ЖКУ в Подмосковье могут инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий, учителя, работающие в сельской местности и представители ряда других льготных категорий.
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