В Подмосковье обновили онлайн-услугу по оформлению компенсации расходов на ЖКХ

Акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи жителям новый территорий России и бойцам специальной военной операции проходит в Московской области, в преддверии 23 февраля в рамках акции был открыт сбор «Доброе дело — нашим Защитникам». Собранные вещи стали грузом 165-й фуры, отправленной из Подмосковья с начала акции, сообщает пресс-служба областного министерства информации и молодежной политики, координирующего добровольческое движение в регионе.