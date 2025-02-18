Подмосковье первым из регионов России внедрило электронный платёжный документ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область первым из российских регионов внедрила электронный платёжный документ, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. С 17 февраля стартовал пилотный проект по отказу от бумажных платёжных квитанций.
«Теперь жители будут получать счета за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде через региональный портал госуслуг без дублирования на бумаге. Преимущества электронных квитанций – в том, что они приходят быстрее бумажных и не теряются, а платёжные данные защищены от мошенничества, связанного с подделкой реквизитов. Кроме того, отсутствуют затраты на печать и доставку», – отметили в пресс-службе.Что же касается заботы об экологии, то ежегодно жители Подмосковья, отказываясь от бумажных платёжных документов, помогают сохранить около 100 тонн древесины.
Чтобы подключиться к рассылке электронного платёжного документа, нужно выразить согласие в личном кабинете на региональном портале «Госуслуги».
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Лора Луганская