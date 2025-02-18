Подмосковье первым из регионов России внедрило электронный платёжный документ

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Московская область первым из российских регионов внедрила электронный платёжный документ, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. С 17 февраля стартовал пилотный проект по отказу от бумажных платёжных квитанций.