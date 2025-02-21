Жителям Подмосковья разъяснили преимущества приложения «Госуслуги Дом»

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Решить вопросы, связанные с содержанием и обслуживанием многоквартирных домов и использованием общего имущества жители Московской области могут через мобильное приложение «Госуслуги Дом», сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С помощью этого приложения пользователь может оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, общаться с соседями в официальном домовом чате, подавать заявки в управляющую компанию, заказывать проверку счётчиков, а также участвовать в общих собраниях собственников», — говорится в сообщении.Приложение «Госуслуги Дом» можно скачать на четырёх ресурсах: Google Play, App Store, AppGallery и RuStore. Затем надо войти в свою учётную запись в «Госуслугах», и сведения о собственности загрузятся из базы Росреестра.
Отмечается, что приложение «Госуслуги Дом» постоянно обновляется и скоро пользователям будут предоставлены дополнительные опции.
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