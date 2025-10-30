В Подмосковье объявили победителей двух областных литературных премий
Итоги литературных премий имени Роберта Рождественского и имени М.М. Пришвина подвели в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
В этом году подмосковные авторы подали более 100 заявок: 57 — на премию имени Рождественского и 45 — на премию имени Пришвина.
Лауреатами поэтической премии в номинациях «Зрелое перо» и «Литературный дебют» стали Оксана Москаленко из Пушкинского с книгой «Огненный щит» и Наталия Силаева из Серпухова с книгой «Победа — за нами!».«Премия им. Рождественского вручается за поэтические произведения, воспевающие любовь к России и Подмосковью, героическую историю страны и народа. А на премию им. Пришвина могут претендовать авторы произведений в прозе, посвящённых родному краю», — говорится в сообщении.
Премию им. Пришвина в номинации «Художественные произведения» получил Михаил Булгаков из. Пушкинского округа за книгу «Северные истории», а в номинации «Краеведческо-публицистические произведения» победила Александра Авраменко из Одинцовского округа с двухтомником «Летопись Покровского храма и села Перхушково».