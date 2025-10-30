В Центральном музее ВВС в Щёлкове подвели итоги конкурса детского рисунка

30 октября 2025, 12:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Итоги всероссийского конкурса детского рисунка «Защитники неба глазами детей» подвели в Центральном музее военно-воздушных сил в Щёлкове. Из 400 присланных работ сотрудники музея отобрали 19 лучших. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Победителей выбирали в трёх возрастных категориях: шесть-восемь лет, девять-двенадцать лет и 13-15 лет. Среди финалистов разыграют главный приз: полёт на самолёте в качестве второго пилота.





«Мы хотим поблагодарить всех юных художников, их родителей и наставников за участие. Ваша поддержка наших защитников через призму изобразительного искусства демонстрирует истинный патриотизм», — заявили организаторы конкурса.