В Подмосковье охват скринингом на гепатит С вырос в 9,5 раз

20 июля 2026, 10:13

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 470 тысяч жителей Московской области прошли скрининг на гепатит С за первые шесть месяцев текущего года. За аналогичный период прошлого года такую проверку провели для 50,3 тыс. жителей. Охват диагностикой вырос почти в девять с половиной раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Бесплатное обследование на гепатит С проводится в Подмосковье для людей старше 25 лет в рамках диспансеризации.





«Ранняя диагностика гепатита С чрезвычайно важна, потому что современные методы лечения позволяют при своевременном выявлении заболевания полностью избавиться от вируса. Эффективность лечения при приёме терапии достигает 98%», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.