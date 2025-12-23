В Подмосковье оптимизировали оформление участков для строительства дорог

23 декабря 2025, 10:33

оригинал Фото: медиасток.рф

Оформить земельные участки для дорожного строительства госучреждения и казённые предприятия Московской области теперь могут в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





О преимуществах нововведения рассказала глава министерства Надежда Куртяник.





«Цифровизация госуслуг — это не только удобство, но и инструмент для ускорения реализации инфраструктурных проектов в регионе. Благодаря полному переводу процесса предоставления земельных участков для строительства дорог в электронный вид срок оказания услуги удалось сократить с 22 до 15 рабочих дней», — сказала Надежда Куртяник.