В Раменском округе продолжают строительство ЖК «G3 Театральный»
В Раменском продолжают строительство жилого комплекса «G3 Театральный». Проект реализует G3 Group. Сейчас работы идут на площадке дома №2, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Строители почти завершили утепление фасада и приступили к финишной отделке керамогранитом. Они остеклили весь фасад здания, включая лестничные клетки и помещения детского сада. В коммерческих зонах продолжают устанавливать витражи.
Отопительную систему уже подключили, котельная работает. В подвале продолжают монтаж внутренних инженерных сетей. На всех балконах выполнили стяжку, в помещениях детского сада начали штукатурить стены, проводят подготовку к устройству полов в технических помещениях.
Жилой комплекс «G3 Театральный» объединяет комфорт городского жилья и атмосферу пригорода. Здесь запланировали детский сад на 65 мест и ряд коммерческих помещений. Рядом с комплексом — станция МЦД-3 «Ильинская». Это обеспечивает удобную транспортную доступность.
Застройщики региона — ПИК, «Самолет», «Гранель» и ФСК — возводят социнфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счёт внебюджетных средств.
