В Раменском округе продолжают строительство ЖК «G3 Театральный»

23 декабря 2025, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Раменском продолжают строительство жилого комплекса «G3 Театральный». Проект реализует G3 Group. Сейчас работы идут на площадке дома №2, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.